La Dinamo Banco di Sardegna sarebbe orientata su Vincenzo Esposito come guida tecnica per la stagione 2018-19. Il tecnico di Pistoia – che ha un contratto per la prossima stagione ma con escape a suo favore – sarebbe l’unico candidato nei programmi del presidente Stefano Sardara: le parti approfondiranno i contatti al termine della stagione, ma qualunque pista alternativa verrebbe valutata solo in caso di eventuale, ma al momento non probabile, fumata nera con Esposito.

La squadra, intanto, sotto la guida di Zare Markovski, prepara un’altra sfida fondamentale in chiave play-off. Domenica, alle 12.00, al PalaSerradimigni è in programma la partita con i campioni d’Italia dell’Umana Reyer Venezia, seconda in classifica con 40 punti, a due sole lunghezze dalla capolista solitaria EA7 Emporio Armani Milano. La Dinamo insegue la seconda vittoria consecutiva, dopo quella di Pistoia.

