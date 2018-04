La FASI organizza e promuove “in Continente” la campagna per la raccolta di firme per la modifica dell’art. 119 della Costituzione con l’inserimento del principio di insularità.

La FASI (Federazione delle Associazioni Sarde in Italia) organizza e promuove “in Continente” la campagna per la raccolta di firme per la modifica dell’art. 119 della Costituzione con l’inserimento del principio di insularità, con tutti i suoi 70 circoli, in 12 regioni, 45 province.

«Riaffermare il principio dell’insularità significa riconoscere lo svantaggio delle isole, in particolare per quanto riguarda il trasporto di persone e di merci – si legge in una nota della FASI -. Riconoscere tale svantaggio significa riaffermare, con lo Stato Italiano e l’Europa, la necessità della continuità territoriale e il riconoscimento del diritto alla mobilità dei cittadini. Il riconoscimento del principio permetterebbe, da parte dell’Unione Europea, la deroga al divieto degli “aiuti di Stato”, per compensare lo svantaggio dell’insularità. Vogliamo – conclude la FASI – che tutti possano permettersi di viaggiare di più e meglio verso la Sardegna e le altre isole.»

