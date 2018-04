La Giunta regionale ha approvato il Piano annuale dello Sport per il 2018, con un finanziamento pari a circa 8,5 milioni di euro, su proposta dell’assessore Giuseppe Dessena. Le risorse serviranno per interventi di sviluppo dell’attività motoria nel territorio regionale e saranno così ripartite: 5 milioni 500mila euro a sostegno della partecipazione a campionati nazionali e federali a squadre, 60mila euro alla Commissione organizzatrice regionale dei Giochi Studenteschi, 430mila euro a sostegno dell’attività sportiva giovanile, 100mila al Comitato italiano Paralimpico (CIP), 300mila euro per attività istituzionali degli Enti di promozione sportiva e delle Federazioni. Ancora, 1 milione finanzierà i campionati di calcio a 11 per la stagione 2018/2019 e 40mila euro andranno come contributo al comune di Aritzo per il ritiro del Cagliari Calcio. Riceverà 50mila euro Sardinia Sport Event Srl per organizzazione e promozione di attività dilettantistiche e l’insegnamento di discipline sportive. Alla FIGC andranno 500mila euro, 75mila al CESN per il progetto Integrated European Football Cup 2018. Al Coni e alle sue attività sono destinati 407mila euro, e 6mila per premi agli sportivi dilettanti. La Giunta ha anche dato il nulla osta al bilancio di previsione approvato dall’Isre, l’Istituto superiore regionale etnografico di Nuoro.

Sono state approvate le direttive per gli incentivi alle assunzioni a favore delle Cooperative sociali (previsti all’articolo 19 della legge regionale 16 del 1997), che modificano parzialmente la disciplina introdotta dall’Esecutivo regionale a dicembre del 2016, per migliorarne ulteriormente i già buoni risultati forniti. Come ha spiegato l’assessore Virginia Mura che ha proposto la delibera, in particolare sono stati introdotti criteri premiali per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato rispetto a quelli a tempo determinato, con l’ulteriore premialità a favore dell’assunzione di lavoratori svantaggiati rispetto a quelli privi di svantaggio. Accanto a queste novità, sono previste inoltre disposizioni che porteranno alla semplificazione delle procedure amministrative. Alle nuove direttive si impronterà l’Avviso per la richiesta delle agevolazioni, la cui pubblicazione è prevista per la fine di aprile.

Su proposta dell’assessore della Difesa dell’ambiente Donatella Spano, infine, è stato dato il via libera della Giunta al subentro della Società Manifattura NP Srl nell’autorizzazione del progetto di coltivazione e ripristino di una cava di argilla per laterizi in località Scala Erre, a Sassari.



