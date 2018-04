La Sulcispes si impone sul parquet della Scuola Basket Cagliari con il punteggio finale di 92 a 98. La gara, ordinata e cinica, è stata condotta, fin dall’inizio, dai ragazzi di coach Massidda.

«Non è facile per nessuno vincere in un campo difficile come quello della Scuola Basket Cagliari, squadra molto giovane e tecnicamente valida – afferma Francesco Diana, dirigente Sulcispes -. I nostri ragazzi hanno probabilmente giocato la miglior gara stagionale, rimanendo uniti per tutto l’arco della partita, senza mai mollare un secondo. È stata una gran bella prova collettiva, molto combattuta ed ostinata, come confermano le buone percentuali al tiro dei nostri giocatori.»

Francesco Diana ci tiene a sottolineare la prova di cuore, giunta dopo un periodo non semplice.

«Credo che, a parte gli infortuni che ci hanno messo in grossa difficoltà in questo ultimo periodo, sia doveroso riconoscere ai ragazzi grandi meriti per questa vittoria – conclude il dirigente della Sulcispes – questo ci darà sicuramente autostima e più convinzione nei nostri mezzi per il proseguo del campionato.»

Scuola Basket Cagliari – Sulcispes Sant’Antioco 92 a 98

Parziali: 19 a 31, 28 a 22, 21 a 20, 24 a 25.

Scuola Basket Cagliari: Garau, Pacini, Chessa, Lorrai 9, Poma 5, Piras 15, Fancello, Melis 6, Cicotto 11, Manca 9, Badellino 12, Spano 25. All. Francesco De Vita.

Sulcispes Sant’Antioco: Borghero 10, Rasset 35, Pintus 4, Castiglia 12, Aralossi 22, Era, Ingrande, Basciu, Tosadori 15. All. Paolo Massidda.

