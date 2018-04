La talentuosa pianista di origine armena Diana Gabrielyan sarà ospite sabato sera a “Le Salon de Musique”, a Cagliari.

Sarà la giovane pianista Diana Gabrielyan, vincitrice per ben due volte (nel 1999 e nel 2001) del Concorso Internazionale “Premio Gramsci di Pianoforte” di Cagliari, l’ospite del nuovo appuntamento, sabato 21 aprile, con Le Salon de Musique, la rassegna organizzata dall’associazione Suoni e Pause.

Alle 21.00, nella bella Sala dei Ritratti della Fondazione Siotto di Cagliari (in via dei Genovesi 114), Garbielyan proporrà un concerto che si aprirà sulle note della Sonata in Re maggiore op. 53, D 650 di Franz Schubert, scritta dall’autore viennese nel 1825, in un periodo particolarmente felice della sua vita.

La seconda parte del concerto proseguirà con Fantasia per pianoforte. Reminiscenze dall’opera “Una vita per lo Zar” di M. Glinka del compositore russo Milij Balakirev (1837 – 1910).

Nata a Yerevan, capitale dell’Armenia, Diana Gabrielyan ha cominciato i suoi studi di pianoforte a soli 5 anni, frequentando la Scuola musicale speciale per bambini prodigio Tchaikovsky della sua città. Oggi svolge un’intensa attività concertistica, esibendosi in numerose sale da concerto di tutto il mondo.

