L’Aou di Sassari ha messo in pagamento le somme relative alla produttività degli anni 2015, 2014 e 2013 per circa 900 dipendenti.

Busta paga pesante per il personale del comparto dell’Aou di Sassari che nella foglina del mese di aprile, oltre allo stipendio, si vedrà inserita la voce “produttività”, relativa agli anni 2015, 2014 e 2013. A beneficiarne saranno circa 900 lavoratori del comparto e dipendenti dell’Aou prima dell’incorporazione con il Santissima Annunziata.

A disposizione ci sono circa 3 milioni di euro e rappresentano la prima delle tre tranche dei fondi destinati al comparto che riguardano gli anni dal 2007 al 2015.

A febbraio il collegio sindacale aveva certificato le somme da destinare al settore, dando il via libera alla delibera della direzione aziendale che rimodulava i fondi contrattuali suddivisi tra fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, della parte comune ex indennità di qualificazione professionale e dell’indennità professionale specifica. Quindi ancora fondo per il compenso del lavoro straordinario e fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali.

«Con i primi pagamenti in atto questo mese, stiamo dando corso agli accordi assunti con le organizzazioni sindacali a febbraio scorso – afferma il direttore generale dell’Aou Antonio D’Urso – che hanno rappresentato un risultato straordinario e al quale si è arrivati grazie all’impegno di tutti.»

Con le prossime mensilità saranno erogati i fondi spettanti per gli anni, a ritroso, 2012-2011, quindi quelli dal 2010 al 2007.

Con la terza mensilità in programma saranno versate anche le somme previste per l’attribuzione della progressione economica. In questo caso a beneficiarne saranno 674 dipendenti, già inseriti nella graduatoria stilata dall’Aou nel 2015.

