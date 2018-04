Le opere dell’artista Jacopo Scassellati, “Aetherium”, verranno esposte presso la sala mostre del Palazzo del Capitolo, in Piazza De Gasperi a Sant’Antioco, dal 14 aprile al 15 maggio.

Le opere dell’artista sassarese di fama internazionale Jacopo Scassellati in esposizione presso la sala mostre del Palazzo del Capitolo, in Piazza De Gasperi a Sant’Antioco. L’inaugurazione di “Aetherium”, un mix tra pittura e scultura che si innesta nell’ambito delle celebrazioni per la 659esima edizione della Festa di Sant’Antioco Martire, è prevista alle 11.00 di sabato 14 aprile (l’allestimento resterà in esposizione fino al 15 maggio). Jacopo Scassellati è definito dalla maggior parte dei critici uno dei più grandi giovani talenti italiani nella pittura e nella ceramica degli ultimi anni. Le sue opere oggi sono esposte in una prestigiosa galleria d’arte di Barbizon, a pochi chilometri da Parigi e al museo Sanna di Sassari, nella mostra “Nel segno di Ares – Armi di guerra, frammenti di pace”. A partire da settembre 2017 (per un anno intero) una ricca selezione delle sue tele e delle sue ceramiche è in mostra in una delle più importanti gallerie d’arte di Atlanta (Stati Uniti).

«Siamo particolarmente lieti di offrire ai visitatori l’opportunità di ammirare alcune delle pregevoli opere del grande pittore e scultore Jacopo Scassellati, nostro giovane conterraneo – commenta l’assessore della Cultura Rosalba Cossu -. Arte e cultura rivestono un ruolo centrale, sia per la crescita individuale, sia per la stessa coesione della comunità. In ogni sua manifestazione l’arte è la più alta espressione umana di creatività e di fantasia: è un momento unico che permette all’uomo di esteriorizzare la propria interiorità, comunicare conoscenze, sollecitare la riflessione, suggerire emozioni. Jacopo Scassellati ci parla attraverso le sue opere e noi non possiamo che provare meraviglia di fronte alla suggestione dei suoi messaggi artistici, che coinvolgono il pensiero e affascinano.»

