Lettera aperta del presidente dell’AIAS Anna Paola Randazzo al presidente della Regione Francesco Pigliaru per affrontare definitivamente la vertenza tra AIAS e Regione/ATS/Comuni.

Il presidente dell’AIAS Anna Paola Randazzo ha inviato una lettera aperta al presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Francesco Pigliaru, con «la richiesta di intervenire personalmente per cercare di affrontare, si spera definitivamente, la vertenza che vede l’AIAS creditrice di ingenti somme nei confronti della Regione/ATS/Comuni».

«La informiamo che sono in atto interlocuzioni tra i nostri Legali e gli Avvocati dell’ATS per favorire eventuali chiusure transattive dei Contenziosi in essere da cui dipende il recupero dei Nostri crediti – ha aggiunto Anna Paola Randazzo -. Lo stesso Servizio Legale della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna, in risposta alla nostra Nota, prot. n°1237 del 29 gennaio 2018, ha richiamato alla Sua attenzione, con propria Nota prot. n°1925 del 22 febbraio 2018, la richiesta dell’AIAS di attivazione di un Tavolo tra i rispettivi Legali e Tecnici che affronti nella sua totalità la verifica e corrispondenza dei crediti vantati dall’Associazione.»

«L’attività di tale Tavolo Tecnico è indispensabile affinché l’Associazione possa pianificare il pagamento degli stipendi arretrati ai propri dipendenti – ha concluso Anna Paola Randazzo -. Le chiediamo di farsi Garante tra le parti, nella sua veste Istituzionale, per l’urgente attivazione del sopraindicato Tavolo Tecnico.»

