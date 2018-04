Loredana La Barbera (assessore dei Servizi sociali Carbonia): «Sono in pagamento le mensilità di marzo e aprile del REIS)».

«Una buona notizia attesa da tante famiglie indigenti della nostra città.» Così l’assessore dei Servizi sociali Loredana La Barbera ha comunicato che «sono state messe in pagamento le mensilità di marzo e aprile del REIS, il Reddito di Inclusione Sociale. I beneficiari stanno ricevendo in queste ore gli accrediti loro spettanti. I pagamenti verranno ultimati nel corso della prossima settimana».

Sono 170 le famiglie di Carbonia che stanno attualmente usufruendo di un sussidio variabile dai 200 ai 500 euro al mese, avente la durata di un anno. Le risorse economiche sono in gran parte provenienti dalle casse regionali, integrate da un contributo economico del comune di Carbonia, che ha potuto dare sostentamento a 5 delle 170 famiglie grazie ai proventi accantonati nel fondo per le estreme povertà. «Un contributo decisivo, risultante dal taglio dei costi della politica operato sulle indennità degli assessori, del presidente del Consiglio comunale e dei consiglieri. Denaro risparmiato e oggi in grado di garantire un prezioso contributo per alcune famiglie indigenti della città di Carbonia, che altrimenti sarebbero state escluse dalla possibilità di percepire il sussidio», ha affermato il sindaco Paola Massidda.

