Luigi Arru (assessore del Lavoro): «Non c’è disattenzione sul tema delle cure palliative e della terapia del dolore».

L’assessore regionale della Sanità, Luigi Arru, intervenendo in Consiglio regionale sul tema delle cure palliative, ha detto che non c’è stata disattenzione sul tema delle cure palliative e della terapia del dolore.

«Abbiamo avviato un percorso appena insediati, perché non era stato ancora recepito il Piano nazionale delle cure palliative del 2010 – ha detto Luigi Arru, intervenendo in Consiglio regionale sul tema delle cure palliative -. Abbiamo costituito un gruppo di lavoro, che ha fatto un censimento delle strutture esistenti e una proposta per la formazione di una équipe di specialisti. Non serve una sola struttura, ma servono spazi dedicati per terapie che spesso sono invasive. Siamo d’accordo – ha concluso Luigi Arru – che dobbiamo dare una risposta di civiltà, con scelte condivise e tempi rapidi.»

