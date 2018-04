Lunedì 23 aprile, l’Hostel Marina di Cagliari ospiterà “Giovani Sardi Connessi”, evento volto alla promozione della collaborazione tra i giovani sardi delle varie aree dell’isola.

Il C.A.S.M.I., Comitato Associazioni Sarde per la Mobilità Internazionale, ha organizzato per lunedì 23 aprile, a partire dalle ore 9.30, nell’Hostel Marina di Cagliari, “Giovani Sardi Connessi”, evento volto alla promozione della collaborazione tra i giovani sardi delle varie aree dell’isola.

Uno dei problemi principali che affliggono la nostra isola, quasi un retaggio del celebre “pocos locos y mal unidos”, è la mancanza di incontro tra i giovani sardi di differenti aree. Una mancanza che si giustifica solo in parte con ostacoli geografici o con carenze nei trasporti e che deriva da endemiche barriere culturali e sociali. A causa di tale situazione le nuove generazioni dell’isola non hanno modo di incontrarsi se non nel ristretto ambito geografico di provenienza, determinando la perdita di numerose opportunità di crescita della Regione attraverso la realizzazione di attività comuni.

Per contrastare questo stato di cose il C.A.S.M.I., attraverso la giornata del 23 aprile, propone la realizzazione di un ciclo di attività a livello regionale finalizzato all’incontro ed alla collaborazione tra giovani sardi. Un programma culturale, sulla falsa riga di quelli attuati in Europa, da realizzarsi in collaborazioni con Istituzioni pubbliche ed educative, attori della società civile, soggetti del terzo settore. L’incontro del 23, aperto a tutti e al quale sono stati invitati giovani di ogni parte della Sardegna, vedrà momenti di animazione, focus group, punti informativi e presentazione di attività.

Il Comitato delle Associazioni sarde per la mobilità internazionale è un raggruppamento di organizzazioni attive in Sardegna nei settori dell’educazione non formale, della mobilità internazionale, della progettazione europea dell’inclusione dei giovani. Fanno parte del Comitato: ACLI della provincia di Cagliari, Associazione ABiCi, Associazione Interculturale NUR, Associazione Malik, Associazione Studenti per la Città, ESN Cagliari, IPSIA Sardegna, Mine Vaganti NGO, MV International, Sulcis Youth, TDM 2000, TDM 2000 International, YouSardinia.

