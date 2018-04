Lunedì mattina, presso la Biblioteca Comunale “N. Canelles” di Iglesias, si svolgerà l’iniziativa “Letture d’archivio…Tutti in piazza!”.

Lunedì 23 aprile 2018, alle ore 11.00, presso la Biblioteca Comunale “N. Canelles” di Iglesias, ingresso Via Diana, si svolgerà l’iniziativa “Letture d’archivio…Tutti in piazza!”.

“Letture d’archivio…Tutti in piazza” si inserisce nell’ampissimo programma della Terza Edizione della Fiera del Libro di Iglesias, che vedrà tre piazze della città, e tutto il territorio intorno, animarsi nel segno della “cultura a km 0”, ossia in una quattro-giorni dedicata alla lettura ed alla promozione della cultura del libro, con tantissimi editori e autori impegnati a promuovere le proprie opere mediante un complesso di stand che andrà ad impreziosire il nostro già ricco centro storico cittadino.

In questo nuovo appuntamento di “Letture d’archivio” l’Archivio Storico Comunale di Iglesias, accogliendo anche racconti orali, all’interno del tema della Fiera del Libro: “Costruire – nec sine labore”, proporrà documenti d’archivio, brani letterari e testimonianze orali relativi alla “costruzione” della Piazza Sella, sia in senso tecnico che in senso metaforico.

La formula resta invariata rispetto al primo appuntamento, in cui “letture d’archivio” si è presentato come lettura ad alta voce di alcune lettere dell’archivio Storico (per sorridere e per riflettere) relative ad un tema specifico, intervallate dalla lettura di brani scelti da libri conservati in biblioteca ed attinenti il tema prescelto.

In mezzo, il racconto di un “testimone” che, per il suo mestiere o la sua esperienza di vita, possa raccontare qualche aneddoto.

La testimonianza sarà portata da Francesco Cherchi, studioso cittadino e assiduo frequentatore di archivi.

Le letture saranno curate dalla classe III ENO dell’Istituto Professionale di Stato per l’industria e l’Artigianato “Galileo Ferraris” di Iglesias. Verranno proiettate anche fotografie storiche della piazza grazie alla gentile concessione di alcuni concittadini.

