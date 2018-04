Maria Grazia Piras (assessore dell’Industria): «A breve l’approvazione del piano di gestione predisposto dal Parco Geominerario».

Importante passo avanti nel percorso che porterà al trasferimento definitivo dei siti minerari di interesse turistico ai Comuni in cui sono situati. L’assessore regionale dell’Industria, Maria Grazia Piras, nei giorni scorsi ha fatto il punto con i Sindaci che hanno fatto richiesta di acquisizione, ricordando che importanti siti minerari sono già stati messi a disposizione e utilizzati in chiave turistica. Per passare dalla situazione provvisoria attuale ad una definitiva, nella quale sia stabilito cosa competa ad ognuno degli enti coinvolti, l’iter, ferma restando la centralità del Parco stabilita con delibera di Giunta nel 2014, prevede l’approvazione del Piano di gestione presentato dal Parco Geominerario, aggiornato dopo il confronto con Igea ed il via libera del Comitato tecnico-scientifico dell’ente.

«Al Parco Geominerario – ha precisato l’assessore Maria Grazia Piras -, è stata affidata dalla Giunta la gestione unitaria dei siti minerari, mentre Igea avrà la manutenzione e messa in sicurezza. Non appena il Comitato scientifico si pronuncerà, il Piano di gestione sarà approvato dalla Giunta e il percorso a cui si è lavorato in questi anni potrà dirsi definitivamente concluso.»

Contemporaneamente, secondo quanto spiegato dall’assessore dell’Industria ai Sindaci, è stato avviato l’iter che riguarda i Cammini nell’area del Parco Geominerario: Igea ha ultimato l’analisi dei percorsi e ne ha condiviso l’esito con il Parco. Anche in questo caso, sarà l’ente a predisporre il Piano gestionale, con le attività da mettere in campo in chiave turistica e i soggetti coinvolti.