Mercoledì 11 aprile, alle ore 9.30, presso l’oratorio di San Ponziano, a Carbonia, si terrà l’assemblea generale di tutti lavoratori ex Alcoa e dell’indotto per informazioni relativamente all’incontro odierno con il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda.

Sull’incontro svoltosi oggi al Mise anche la segreteria territoriale FSM CISL del Sulcis Iglesiente ha diffuso una nota, nella quale si legge, tra l’altro, che «il Governo si impegna a dare una risposta esaustiva, di concerto con la Regione Sardegna, sul rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per i lavoratori per il secondo semestre 2018, entro il 3 maggio e, sulle questioni ambientali, la Sider Alloys dichiara di aver affrontato l’argomento e di aver ottenuto le autorizzazioni per la fase di riavvio. Permane la necessità di approfondire le tematiche ambientali in ottica futura per l’attività produttiva vera e propria».

«La nostra organizzazione – conclude la nota della FSM CISL del Sulcis Iglesiente -, preso atto delle affermazioni della multinazionale e del Governo, manifesta moderato ottimismo ma condizionato agli imprenscindibili altri passaggi che dovranno portare nelle prossime settimane alla discussione nel merito del Piano Industriale e delle proposte del ministro Calenda.»

