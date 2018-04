Mercoledì 11 aprile l’Amministrazione comunale di Carbonia incontrerà le associazioni sportive in vista dell’80° della città.

Fervono i preparativi in vista dell’ottantesimo anniversario dell’inaugurazione di Carbonia. Per celebrare il 18 dicembre sono previste, nel corso dell’intero anno, numerose attività culturali, artistiche, sportive, ludiche e teatrali, che coinvolgeranno associazioni, gruppi e scuole, per organizzare le quali il comune di Carbonia si avvarrà del prezioso contributo di tutte le realtà associative del territorio, in particolare di quelle sportive che, a Carbonia, da sempre vantano un’importante tradizione.

A tal fine, mercoledì 11 aprile, alle ore 18.00, nella sala polifunzionale di piazza Roma, l’Amministrazione comunale di Carbonia incontrerà le associazioni sportive del territorio per studiare insieme le proposte migliori da realizzare per le celebrazioni di questo evento storico, che avranno inizio già in occasione della Festa del Patrimonio in programma il 19 e il 20 maggio. Alla riunione saranno presenti il sindaco Paola Massidda, l’assessore dello Sport Valerio Piria, l’assessore della Cultura Sabrina Sabiu e i consiglieri comunali.

«Questo incontro pubblico si inserisce appieno nel solco del rapporto di collaborazione, partecipazione, condivisione e dialogo che la nostra Amministrazione comunale, fin dal suo insediamento, sta portando avanti con il mondo sportivo cittadino – ha detto l’assessore dello Sport Valerio Piria -. Un rapporto di collaborazione proficua che intendiamo rafforzare sempre di più per fare di Carbonia una città dello sport e per lo sport.»

