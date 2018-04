Nuova dura presa di posizione di segretari della FP CGIL Giovanni Zedde, della CISL FP Claudio Nuscis e della UIL FPL Efisio Aresti nella vertenza AIAS.

Nuova dura presa di posizione di segretari della FP CGIL Giovanni Zedde, della CISL FP Claudio Nuscis e della UIL FPL Efisio Aresti, sulla «condizione economica e lavorativa che vivono i dipendenti AIAS del territorio».

«Abbiamo pensato tutte le volte di essere arrivati al punto più basso di questa vicenda – scrivono in un comunicato stampa i tre segretari sindacali di categoria – ma ogni volta ci siamo ricreduti: al peggio non c’è fine e le ultime vicende sono lì a ricordarcelo.

Ci riferiamo alla decisione di AIAS di licenziare altri cinque lavoratori della struttura di Cortoghiana. Ci riferiamo alla mancata corresponsione dello stipendio anche nel mese di marzo e al fatto che ad oggi sono passati ben 42 giorni dall’ultimo stipendio. Eppure tutto tace. Come se di questo dramma collettivo, che vivono quotidianamente e da anni i lavoratori AIAS e le loro famiglie, non importi a nessun altro che il Sindacato e tutti gli altri assistano da spettatori non paganti.»

«Non bastavano i continui acconti e le nove mensilità complessivamente dovute, non bastava essere amministrati da “imprenditori” che scaricano sui dipendenti il loro rischio d’impresa – aggiungono i tre segretari sindacali -, adesso i lavoratori vivono con terrore il loro ambiente lavorativo. Abbiamo chiesto che venissero installati nei Centri degli impianti di videosorveglianza proprio per fugare le paure dei lavoratori che temono di essere vittime di piccole o grandi vendette. Non saranno certo questi licenziamenti e quelli precedenti a far riguadagnare l’immagine all’AIAS.»

