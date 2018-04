Nuova durissima sconfitta per la Sulcispes a Porto Torres, i play-off si allontanano.

Nuova durissima sconfitta per la Sulcispes a Porto Torres: 95 a 68 (primo tempo 52 a 37). I biancoblu, fortemente condizionati dalle assenze, hanno subito nei primi tre quarti, con margini di 9, 8 e 10 punti, riuscendo a impattare solo il punteggio dell’ultimo quarto, quando ormai la partita era decisa, nettamente a favore della squadra turritana.

«Purtroppo c’è poco da aggiungere, rispetto alle partite precedenti, in termini di presenze e assenze pesanti – ha spiegato uno sconsolato Paolo Massidda – siamo giunti ad affrontare la partita in cinque e con due under come cambi, e forse questa è l’unica nota positiva, perché i nostri giovani hanno avuto l’opportunità di giocare parecchio: parlo di Marco Basciu, classe 2002, e Riccardo Era, classe 2001, per cui spero che questa occasione possa risultare utile per il loro futuro, in termini di crescita e maturità. Quest’anno, ahimè, non è andata nel migliore dei modi – aggiunge Paolo Massidda – perché potersela giocare con tutti, in questa perenne situazione di scarsità numerica, è veramente difficile.»

«Siamo partiti discretamente, però poi sono subentrate delle difficoltà nel momento in cui loro hanno aumentato l’intensità e sfruttato la gestione delle numerose presenze in panchina. Dispiace non averli potuti affrontare anche con Castiglia e Borghero, però, detto questo – conclude Paolo Massidda -, testa e concentrazione alle prossime due gare interne, con la speranza di avere qualche rotazione in più.»

C.M.B. Porto Torres – Sulcispes Sant’Antioco 95 a 68

Parziali: 24 a 15, 28 a 20, 24 a 14, 19 a 19.

C.M.B. Porto Torres: Proiti 2, Ruzzu 6, Piras G. 11, Piras M. 18, Veccia 21, Parodo 11, Pitzalis 5, Pisano 11, Piras S. 5, Tedde 5, Masia. All. Alessandro Simile.

Sulcispes Sant’Antioco: Rasset 18, Pintus 4, Aralossi 17, Piras 7, Basciu 2, Tosadori 20, Era. All. Paolo Massidda.

Arbitri: Stefano Mele e Antonio Gavini di Sassari.

Comments

comments