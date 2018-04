Nuova riunione tecnica, martedì 17 aprile, al ministero dell’Ambiente, per la vertenza Eurallumina.

Martedì 17 aprile, alle 12.00, è in programma una riunione tecnica, convocata dal ministero dell’Ambiente, per una valutazione delle procedure autorizzative previste dal progetto di rilancio produttivo dello stabilimento Eurallumina di Portovesme.

In concomitanza, la RSU svolgerà un’iniziativa di mobilitazione davanti all’assessorato regionale della Difesa dell’Ambiente, in via Roma, a Cagliari.

«Le risposte alle ultime richieste di chiarimenti pervenute dallo Sva al progetto (non si tratta di integrazioni normativamente, in quanto dopo la chiusura della conferenza dei servizi dell’8 febbraio 2017, non ne possono essere più richieste) in corso di valutazione – si legge in una nota della RSU Eurallumina – sono state protocollate in data 9 aprile 2018. La riunione tecnica del 17 serve a definire la conclusione del lunghissimo iter autorizzativo in corso da 45 mesi. L’auspicio e che questo avvenga, e che tutti i miglioramenti individuati vengano condivisi e che portino al rapido rilascio delle autorizzazioni e alla partenza degli investimenti.»

«Lunedì 16 aprile, intanto, su nostra richiesta, siamo stati convocati, in Regione per un incontro con il presidente e gli assessori coinvolti nell’iter autorizzativo – aggiunge la RSU Eurallumina -, per conoscere quale posizione gli uffici che da essi dipendono avranno nella riunione tecnica al ministero dell’Ambiente il giorno successivo.»

