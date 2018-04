Nuova sconfitta casalinga per la Sulcispes Sant’Antioco nella gara disputata contro il Basket Uri: 60 a 73.

Nuova sconfitta casalinga per la Sulcispes Sant’Antioco nella gara disputata contro il Basket Uri. I biancoblu, dopo la bella prova fornita in trasferta, non sono riusciti a ripetersi ed hanno ceduto il passo agli avversari che, seppur con qualche assenza, sono riusciti a mantenere il pallino del gioco per tutto l’arco della partita. L’incontro si è concluso sul punteggio di 60 a 73.

«Non siamo riusciti a confermare la bella prestazione di sabato scorso – ha detto il coach antiochense Paolo Massidda – abbiamo avuto, fin dall’inizio, un brutto approccio alla gara, difatti già dal primo quarto, la situazione si è fatta subito in salita, tant’è che abbiamo concluso il secondo quarto sotto di 15 punti. Detto questo, per l’atteggiamento mostrato, gli avversari hanno sicuramente meritato di portarsi a casa questa vittoria, mentre noi, al contrario, siamo stati troppo superficiali. Purtroppo il cammino, adesso, si fa più complicato – ha concluso Paolo Massidda – è stata una stagione piuttosto strana e tribolata che non ci ha permesso mai di giocare al massimo delle nostre potenzialità ma adesso ci stiamo avviando alla fine, per cui cercheremo di chiudere al meglio per poi, in definitiva, tirare le somme.»

Sulcispes Sant’Antioco – Basket Uri 60 a 73

Parziali: 15 a 22, 11 a 19, 20 a 21, 14 a 11.

Sulcispes Sant’Antioco: Rasset 21, Tosadori 14, Pintus 3, Aralossi 6, Castiglia 14, Borghero 2, Basciu 0, Ingrande 0, Era 0. All. Paolo Massidda.

Basket Uri: Spanu 25, Moledda 17, Delogu 5, Flumine 13 Risso 9, Giordo 4, Ferralis 0, Blasi 0, Secchi 0. All. Aldo Motzo.

