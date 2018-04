Per il 2° anno consecutivo, la ditta “Sa Craberia – latte di Capra fresco”, di Antonangelo Brau (Medau Brau), entra nella TOP10 nella “Categoria Fresco”, con la caciotta di latte di capra! 

Per il 2° anno consecutivo, la ditta “Sa Craberia – latte di Capra fresco”, una piccola azienda ovicaprina e del caseificio a conduzione familiare situato a Carbonia, in località Medau Brau, guidata da Antonangelo Brau, entra nella TOP10 nella “Categoria Fresco”, con la caciotta di latte di capra!

«Nel 2018 siamo in nomination e la “Caciotta di latte di capra Sa Craberia” – spiega Antonangelo Brau – parteciperà alle selezioni per il Premio Italian Cheese Awards 2018 – Premio ai migliori formaggi nazionali prodotti con latte 100% italiano, iniziativa organizzata da Guru del Gusto srl. La manifestazione “Formaggio in Villa 2018” è giunta all’8ª edizione e si svolgerà dal 28 aprile al 1° maggio a Villa Farsetti Via Roma, 1 Santa Maria di Sala – VE.»

Anche nel 2017 Sa Craberia è stata protagonista della TOP10 nella “Categoria Formaggio Freschissimo” con lo “Stracchino di Capra”, classificandosi tra i primi 10 formaggi d’Italia selezionati nella Nomination.

«”Sa Craberia” continua a perseguire l’obiettivo di far conoscere “un prodotto caprino artigianale Sardo di qualità” e con tenacia e tanta voglia di far assaporare i sapori e tradizioni della Sardegna – aggiunge Antonangelo Brau – anche quest’anno ha partecipato alla più importante manifestazione italiana che vede protagonisti i formaggi prodotti con latte 100% italiano.»

L’elenco dei 100 formaggi, 10 per categoria, che accedono alla fase successiva: la “Selezione per le Nomination” che avverrà nei giorni 28 e 29 aprile ’18 a Villa Farsetti a Santa Maria di Sala (VE), in occasione della manifestazione “Formaggio in Villa”.

La Selezione per le Nomination sarà aperta al pubblico che potrà assaggiare ed esprimere un giudizio sui formaggi in competizione. Le Nomination saranno annunciate lunedì 30 aprile, alle ore 20.30, dal Palco di Formaggio in Villa ’18.

I tre formaggi per categoria che avranno ottenuto la nomination parteciperanno alla finale, ma solo uno riceverà la statuetta dorata simbolo del 1° premio. La premiazione finale Italian Cheese Awards 2018 si terrà nel mese di ottobre 2018.

