Pietro Pittalis (Forza Italia): «Bisogna incentivare la tracciabilità delle produzioni locali per contrastare i tentativi di truffa».

Il deputato di Forza Italia, Pietro Pittalis, interviene in seguito all’ennesimo tentativo di truffa a danno dei consumatori sardi attraverso l’immissione nel mercato isolano di 12mila agnelli, con marchio IGP, provenienti dalla Romania. Pietro Pittalis sollecita il presidente della Regione, Francesco Pigliaru, e l’assessore regionale dell’Agricoltura, Pierluigi Caria, ad adottare nuove ed ulteriori misure di contrasto a questi fenomeni gravemente lesivi per un comparto fondamentale dell’economia isolana e per i consumatori.

«Ora più che mai – dichiara Pietro Pittalis – l’Amministrazione regionale deve mettere in campo le risorse e le politiche adeguate a difesa delle nostre produzioni e, in particolare, del comparto ovicaprino. Si deve incentivare la tracciabilità delle produzioni locali con procedure che siano semplificate e, pertanto, accessibili alle imprese sarde. È necessario – conclude Pietro Pittalis – rilanciare la filiera dei prodotti a marchio di qualità con operazioni di significativo contrasto all’importazione di prodotti non riconoscibili o di dubbia provenienza.»

Comments

comments