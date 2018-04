Pino Cabras (deputato M5S): «Per la RWM, Stato e Regione si impegnino per un piano di riconversione».

«La denuncia presentata da un cartello internazionale di organizzazioni non governative contro la Uama (l’Autorità nazionale per le autorizzazioni all’esportazione di armamenti) deve spingere le istituzioni a lavorare per la riconversione industriale di Domusnovas, sede dello stabilimento Rwm.»

Lo afferma il deputato del Movimento Cinquestelle Pino Cabras, designato a far parte della commissione Affari Esteri della Camera, secondo cui «al di là delle evidenti ragioni di ordine umanitario e giuridico (l’Italia sta infatti eludendo la norma che vieta esplicitamente l’esportazione di armi verso paesi impegnati in conflitti), è aumentato l’interesse dell’opinione pubblica internazionale nei confronti dei bombardamenti che colpiscono le popolazioni civili in Medio Oriente, con un conseguente scrutinio severo delle azioni di tutti i belligeranti, del loro modo di usare le armi, nonché del modo in cui le producono e commerciano. Non solo in Siria, ma anche in Yemen, la guerra è un evento di portata globale. La fabbrica di Domusnovas è molto esposta e vulnerabile rispetto a un possibile mutamento del quadro internazionale, con il rischio che non si arrivi in tempo ad avere alternative occupazionali. Ecco perché è importante predisporre al più presto un piano di riconversione che salvi i posti di lavoro e punti a riqualificare l’intero territorio».

«Non si può fingere che il problema non esista – sottolinea ancora Pino Cabras – la denuncia delle organizzazioni non governative di tre diversi paesi, Italia, Germania e Yemen, sta lì a dimostrare che le forze armate della coalizione saudita l’8 ottobre del 2016 hanno utilizzato anche bombe prodotte a Domusnovas in un raid che ha ucciso sei persone, di cui quattro bambini. Stato e Regione devono dunque farsi carico di immaginare un futuro diverso per i lavoratori della Rwm, attraverso un percorso di riconversione industriale del territorio che salvaguardi al contempo l’occupazione e il rispetto delle nostre leggi in tema di esportazione di armamenti, oggi così platealmente eluse.»

