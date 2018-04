Prenderanno il via domani, sabato 14 aprile, le celebrazioni della 659ª Festa di Sant’Antioco Martire.

Prenderanno il via domani le celebrazioni della 659ª Festa di Sant’Antioco Martire, in programma da sabato 14 a lunedì 16 aprile, tra cultura, fede, tradizione, enogastronomia e spettacoli di intrattenimento.

Si parte alle 10.00, presso il Municipio (piano terra), con l’inaugurazione della mostra “Arte in Comune”, realizzata dai ragazzi delle classi seconda, terza, quarta e quinta E del Liceo Statale Emilio Lussu di Sant’Antioco, indirizzo “design”.

A seguire, alle 11.00, appuntamento nel Palazzo del Capitolo, in Piazza De Gasperi, con il taglio del nastro della mostra “Aetherium” dell’artista di fama internazionale Jacopo Scassellati (l’allestimento resterà in esposizione fino al 15 maggio). Jacopo Scassellati è definito dalla maggior parte dei critici uno dei più grandi giovani talenti italiani nella pittura e nella ceramica degli ultimi anni. Le sue opere oggi sono esposte in una prestigiosa galleria d’arte di Barbizon, a pochi chilometri da Parigi, e al museo Sanna di Sassari, nella mostra “Nel segno di Ares – Armi di guerra, frammenti di pace”.

La mattinata si chiuderà alle 12.00, ancora una volta in Municipio, presso la sala consiliare, con il conferimento delle Civiche Benemerenze (Premio Città di Sant’Antioco) agli sportivi antiochensi che nel 1990, con indosso la maglia dell’Olimpia Sant’Antioco, conquistarono la promozione nel campionato di serie A2 di volley nazionale. Un traguardo prestigioso che ha segnato la storia della pallavolo sarda: l’Olimpia fu infatti la prima squadra isolana a far parte dell’élite della pallavolo nazionale.

Alle 18.00, da Piazza Santa Maria Goretti, partirà la tradizionale processione de “Is Coccois”: pellegrinaggio verso la Basilica di Piazza De Gasperi per la tradizionale benedizione de “Is Coccois” offerti al Santo, che si terrà alle 18.30 con la santa Messa e la distribuzione del pane ai devoti.

Sempre alle 18.30, in Piazza Italia, verrà inaugurato un evento del tutto inedito: la prima edizione della Fiera Enogastronomica, con stand provenienti da tutta la Sardegna, vendita di prodotti tipici della tradizione ed esibizione dei gruppi folk presenti alla fiera.

La prima giornata di festeggiamenti in onore del Santo Patrono si concluderà alle 21.00, in Piazza Umberto, con la grande musica dei “Sud Sound System &Bag a Riddim Band”, formazione del Salento che muove tra sonorità “raggamuffin e dancehall reggae”, combinando ritmi giamaicani e sonorità locali, come l’uso del dialetto salentino e le ballate di pizzica e tarantella.

