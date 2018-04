Riparte domani, 12 aprile, il Tour di Risiko organizzato dal vicecampione nazionale 2017, il RCU Cagliari.

Non si è ancora spento l’eco della battaglia della finale della terza edizione del Risiko Tour, vinto dal giornalista Manuel Scordo, che riparte giovedì un torneo itinerante del gioco di strategia da tavolo più amato in Italia.

I carri armati colorati si affronteranno tra Cagliari, Quartu e Selargius in dieci tappe.

Tutti i giovedì alternativamente al Capo Horn di Cagliari e al Kings’ Cross di Quartu ma con la novità del lunedì, per ragioni logistiche, al Risico RistoPizza di Selargius.

Dieci partite, tre scarti, semifinali e finale, con partite di poco più di un’ora e mezza, secondo la collaudata formula del Club ufficiale di Risiko di Cagliari, vicecampione nazionale nel 2017.

«La formula consente la partecipazione di tanti giocatori – dice Monica Corda, presidente del RCU Cagliari – sia esperti che esordienti, senza timore di perdere qualche appuntamento o subire qualche sconfitta al tavolo da gioco.»

Il vincitore di tappa riceverà un omaggio dal locale ospitante. I quattro finalisti del torneo invece dei bei premi. Il torneo è valido per il ranking 2018 dove i primi classificati iscritti al club potranno partecipare al Campionato nazionale a squadre.

La formula del Risiko Tour 4.0 prevede 10 gare ma solo sette valide (migliori punteggi) per la classifica finale. I classificati dalla seconda posizione alla tredicesima, disputeranno un turno di semifinale. I tre vincenti raggiungeranno il finalista di diritto (il primo classificato dopo le dieci gare).

Gli strateghi del gioco di guerra da tavolo più popolare in Italia, si ritrovano per la manifestazione itinerante di Risiko, giunta alla quarta edizione e organizzata dal direttivo del RCU Cagliari. Torneo aperto a tutti gli appassionati del gioco ma anche a chi ha deciso di riprendere a giocare dopo tanto tempo o a chi è desideroso di avvicinarsi per semplice curiosità (dopo un briefing sul regolamento ufficiale che verrà effettuato alle ore 21 subito dopo l’iscrizione e prima della partita). La formula è collaudata: dieci partite con tre scarti dei punteggi più bassi, consentono la partecipazione anche a chi ha deciso di non impegnarsi tutti i giovedì e qualche lunedì fino al 24 maggio. Il Risiko Tour, è il secondo torneo dell’anno valido per il prestigioso trofeo ranking che verrà assegnato a dicembre. «L’invito è quello di partecipare numerosi – conclude Monica Corda – passare due ore lontani da tv e videogiochi, socializzare con persone che hanno la stessa passione».

L’appuntamento è quindi per giovedì 12 aprile. Il messaggio da trasmettere? «Non fate la guerra, giocate a Risiko!».

