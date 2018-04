Sabato 28 e domenica 29 aprile Carbonia ospiterà la Coppa Sardegna di ju jitsu.

Sarà un altro week-end di grande sport a Carbonia. Dopo lo svolgimento del campionato di Wushu-Kung Fu-Sanda-Taiji, sabato 28 e domenica 29 Aprile il palazzetto dello Sport di via delle Cernitrici sarà teatro della Coppa Sardegna di ju jitsu, un evento organizzato dal World Ju Jitsu Kobudo Security Association in collaborazione con l’A.S.D. Yama Arashi Dojo Club, il patrocinio e il contributo economico del comune di Carbonia. «L’iniziativa è stata accolta con favore dall’Amministrazione comunale, che intende sostenere le attività sportive per la valenza sociale e il carattere aggregativo che esse rivestono. Una di queste è sicuramente il ju jitsu, una disciplina in crescita anche nel nostro territorio», ha spiegato il sindaco Paola Massidda.

Soddisfazione è stata esternata anche dall’assessore allo Sport Valerio Piria: «Assisteremo a un vero e proprio galà delle arti marziali in grado di richiamare la presenza a Carbonia di centinaia di atleti provenienti da diverse zone della Sardegna».

Il programma della due giorni della Coppa Sardegna di Ju Jitsu è ricco ed articolato. Si comincia sabato 28 Aprile alle ore 15 con uno stage tecnico tenuto dal soke Maurizio Silvestri; alle ore 18.00 si svolgeranno le esibizioni di arti marziali che coinvolgeranno diverse scuole di Ju Jitsu provenienti da varie arie aree geografiche dell’isola. Domenica 29 aprile si parte dalla mattina con percorsi ludici per bambini fino all’età di 8 anni; sul parquet del palazzetto si susseguiranno gare di difesa personale per adulti e bambini, prove della specialità Enbu, gare di demo team, kick jitsu, lotta a terra, submission, un torneo master di kata, kata free style e kata free style con armi.

L’epilogo della manifestazione sarà nel pomeriggio, quando verrà premiato il vincitore della Coppa Sardegna di ju jitsu.

Comments

comments