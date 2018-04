Sarà visitabile fino al 15 maggio prossimo, a Sant’Antioco, la mostra dell’artista sassarese di fama internazionale Jacopo Scassellati.

Sarà visitabile fino al 15 maggio prossimo la mostra dell’artista sassarese di fama internazionale Jacopo Scassellati, in esposizione nella sala mostre del Palazzo del Capitolo, in Piazza de Gasperi a Sant’Antioco. L’allestimento è stato inaugurato in occasione delle celebrazioni della 659ª Festa di Sant’Antioco Martire, sabato 14 aprile, alla presenza dell’autore e di un folto pubblico. La mostra è aperta tutti i giorni, comprese le domeniche e le feste del 25 aprile e del Primo Maggio, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.30.

Jacopo Scassellati è definito dalla maggior parte dei critici uno dei più grandi giovani talenti italiani nella pittura e nella ceramica degli ultimi anni. Le sue opere oggi sono esposte in una prestigiosa galleria d’arte di Barbizon, a pochi chilometri da Parigi e al museo Sanna di Sassari, nella mostra “Nel segno di Ares – Armi di guerra, frammenti di pace”. A partire da settembre 2017 (per un anno intero) una ricca selezione delle sue tele e delle sue ceramiche è in mostra in una delle più importanti gallerie d’arte di Atlanta (Stati Uniti).

