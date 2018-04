Si è conclusa la seconda edizione della ‘Villacidro Skyrace’ tenutasi a Villacidro e organizzata da Margiani Team ASD di Villacidro con numerosi partners privati ed istituzionali, che si è avvalsa del servizio di assistenza sanitaria svolto dal CNSAS della Sardegna.

L’evento, che prevedeva due gare di corsa su percorsi, rispettivamente di 10 e 21 km che dal centro storico raggiungevano le cime delle montagne circostanti, ha coinvolto oltre 300 concorrenti provenienti da tutta Italia. Il percorso più impegnativo, dopo aver raggiunto Monte Omu, si è sviluppato in single trek attraversando le cime del Monte Margiani e del Santu Miali per concludersi nel centro abitato dopo circa 1.600 metri di dislivello positivo.

Sul campo oltre venti tecnici del CNSAS della Sardegna, provenienti dalle Stazioni Alpine del Medio Campidano, Cagliari, Sassari e Speleo di Iglesias, che hanno presidiato l’area con mezzi di soccorso e vigilato sui punti critici per la buona riuscita della manifestazione. Supportati dal Centro di Coordinamento Mobile che ha supervisionato i tracciati attraverso la cartografia e coordinato il personale tramite la geolocalizzazione, sono stati impegnati nell’assistenza di alcuni partecipanti che hanno registrato piccoli infortuni e crampi, senza attivare nessun intervento di particolare rilevanza.

Essendo una gara in montagna, caratterizzata da importanti dislivelli e un notevole livello tecnico, la ‘Villacidro Skyrace’ è entrata a far parte a pieno titolo del circuito nazionale Skyrunner National Series, rappresentando la prima tappa del campionato nazionale e l’unica in Sardegna, che si è dovuta necessariamente avvalere, oltre all’assistenza sanitaria dei tecnici specializzati nel soccorso in ambiente impervio del Soccorso Alpino e Spelologico della Sardegna, anche della consulenza tecnica di una Guida Alpina appartenente al CNSAS, che ha presenziato lungo il percorso.

