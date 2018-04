Si è svolta martedì, a Gonnosfanadiga, un’esercitazione congiunta del CNSAS (Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) con Aeronautica Militare.

Si è svolta martedì 3 aprile un’esercitazione congiunta dei tecnici del CNSAS della Sardegna con il personale dell’Aeronautica Militare appartenente all’80° Centro SAR del 15° Stormo di Decimomannu, nel territorio comunale di Gonnosfanadiga..

Si è trattato di una giornata di addestramento che ha coinvolti 30 tecnici delle stazioni Alpine di Cagliari, Medio Campidano, Nuoro, Ogliastra e Sassari, aventi diverse qualifiche tecniche, con i piloti a bordo dell’AB 212 dell’Aeronautica Militare coadiuvati dai altri due tecnici verricellisti.

L’esercitazione è stata incentrata sulle tecniche di imbarco e sbarco dal velivolo, con manovre effettuate in hovering e con verricello per doppio e singolo tecnico. Dal campo base, allestito nel piazzale del parcheggio di Perd’e Pibera, son partiti in successione diversi equipaggi, che hanno effettuato dei simulati di intervento applicando le tecniche utilizzate in operazioni reali di soccorso.

Lo scenario è stato la zona aerea tra Punta Cammedda e il cosidetto ‘Canale dei Tassi’, compresa l’area di Rio Zairi: territorio già noto per passati interventi di soccorso e recupero che ha visto coinvolti i tecnici del CNSAS, in operazioni congiunte con la stessa aeronautica Militare. Si tratta infatti del recente episodio relativo al recupero dell’escursionista deceduto nel Rio Zairi lo scorso mese febbraio, mentre praticava il canyonig con un gruppo di amici, e dell’incidente verificatosi esattamente 4 anni fa che aveva causato il decesso dell’escursionista sessantenne nella località tra Canali Mau e Genn’e Impì, a seguito del cedimento di una porzione di parete rocciosa.

Questa tipologia di eventi addestrativi, programmati periodicamente in collaborazione con gli altri Enti competenti in attività di soccorso, rafforzano l’importanza della sintonia tra le forze in campo chiamate in intervento e, soprattutto, garantiscono una formazione costante del personale impegnato ad operare in ambiente impervio.

