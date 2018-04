Si terrà martedì 10 aprile, a Monserrato, la cerimonia di premiazione delle semifinali locali dei campionati internazionali di giochi matematici.

Sono disponibili online su Unica.it i risultati della 21ª edizione delle semifinali dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici, svoltesi lo scorso 17 marzo a Monserrato in contemporanea nazionale. Alle selezioni locali oltre tremila partecipanti, soprattutto giovanissimi studenti di 98 istituti scolastici (medie e superiori) provenienti da 56 diversi comuni del centro e sud Sardegna.

La premiazione dei finalisti si terrà il prossimo martedì 10 aprile, con inizio alle 16,30, nell’aula magna “Boscolo” della Cittadella Universitaria di Monserrato.

I migliori classificati di ogni categoria parteciperanno il 12 maggio alla finale nazionale, in programma all’Università Bocconi di Milano, che selezionerà la rappresentativa italiana per la finale internazionale di Parigi a fine agosto 2018. La squadra sarà costituita dai primi cinque classificati delle categorie C1 e C2 e dai primi tre classificati delle categorie L1, L2, GP.

“Logica, intuizione e fantasia sono gli unici requisiti necessari per partecipare ai Campionati internazionali di giochi matematici”. Da regolamento (i campionati internazionali dei giochi matematici sono organizzati in Italia dal Centro PRISTEM dell’Università Bocconi di Milano) alla competizione possono infatti partecipare tutti, giovani e meno giovani, indipendentemente dal titolo di studio, a partire dalla categoria “C1” (alunni/e di prima e seconda media) e fino alla categoria “GP” (grande pubblico) per studenti universitari degli ultimi anni e adulti in generale. Per le selezioni locali di Monserrato ecco i totali degli iscritti e degli effettivi partecipanti per ciascuna fascia:

iscritti partecipanti C1 – studenti di prima e seconda media 2.148 1.891 C2 – studenti di terza media e prima superiore 1.087 1.010 L1 – studenti di seconda, terza e quarta superiore 277 242 L2 – di quinta superiore e primo biennio universitario 43 35 GP – ultimi anni dell’Università e concorrenti adulti 6 6 TOTALE 3.561 3.184

Lo scorso 17 marzo alle selezioni locali dei campionati di matematica a Monserrato hanno partecipato iscritti di ben 98 istituti scolastici, provenienti da 56 diversi comuni. Le più numerose sono ovviamente le scuole di Cagliari, capoluogo presente con 17 istituti, seguono poi Carbonia e Iglesias, rispettivamente con 7 e 5 scuole. All’appello hanno risposto anche quattro istituti di Quartu Sant’Elena, tre di Nuoro e tre di Oristano, ma il lungo elenco comprende gli iscritti di molti centri delle province del sud e del centro Sardegna: Ales, Arzana, Assemini, Bari Sardo, Barumini, Budoni (2 istituti), Cabras, Capoterra (2), Carloforte, Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Domusnovas, Dorgali, Elmas, Fonni, Furtei (2), Gesturi, Guasila, Guspini, Isili, Lanusei, Lunamatrona (2), Mandas, Mogoro, Monastir, Monserrato, Muravera (3), Narcao, Portoscuso, San Gavino Monreale, San Sperate, Sanluri, Sant’Antioco (2), Santu Lussurgiu, Sardara, Selargius (2), Senorbì, Serramanna, Sestu, Seui, Siliqua, Sinnai, Sorgono, Tortoli, Villacidro, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca, Villaputzu (2).

Quasi 60mila i concorrenti che in tutta Italia hanno partecipato alle Semifinali dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici 2018, svolte il 17 marzo in contemporanea in oltre cento sedi. Per la Sardegna si tratta della 21ma edizione locale (25ma volta in Italia, 32ma nel mondo), programmata dalla sede di Cagliari del Centro di Ricerca e Sperimentazione dell’Educazione Matematica (Crsem) – di cui è responsabile la professoressa Maria Polo, docente del Dipartimento di Matematica ed Informatica – in accordo con l’Ufficio Scolastico Regionale e l’Università di Cagliari, sempre in prima fila per divulgare e promuovere la cultura scientifica in tutte le sue forme.

I migliori classificati di queste semifinali (cerimonia di premiazione il 10 aprile nell’aula magna Boscolo della Cittadella di Monserrato) sono qualificati per la finale nazionale in calendario il prossimo 12 maggio all’Università Bocconi di Milano. Ai campionati internazionali di fine agosto a Parigi accederà quindi una squadra di “azzurri” costituita dai primi cinque classificati delle categorie C1 e C2 e dai primi tre classificati delle categorie L1, L2 e GP a livello nazionale.

Comments

comments