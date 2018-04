Si terrà mercoledì 11 aprile, a Sant’Antioco, una giornata di selezione per aspiranti animatori turistici. L’appuntamento è fissato alle 16.00, presso lo sportello InformaLavoro del Comune di Sant’Antioco, in via Risorgimento 37, stabile dei Servizi sociali. L’evento è organizzato dalla Cooperativa Millepiedi (Ente gestore del servizio InformaLavoro & Centro Eurodesk “Ci siamo!”), in collaborazione con il comune di Sant’Antioco. Obiettivo del “Recruiting day” dell’agenzia Animatur, è selezionare personale da impiegare in numerose strutture turistiche in Italia e nel mondo (20 villaggi turistici in Sardegna, più altri 20 tra Sud Italia ed estero).

Durante l’appuntamento sarà possibile incontrare il responsabile del reclutamento, conoscere nel dettaglio i vari aspetti del mestiere dell’animatore turistico e sostenere un colloquio consegnando il proprio curriculum corredato di foto. Per ulteriori informazioni, aggiuntive e dettagliate, e per l’invio del curriculum, è possibile contattare tramite e-mail lo sportello “Ci siamo” all’indirizzo cisiamo@comune.santantioco.ca.it .

Nello specifico, si ricercano: responsabili e animatori Mini Club; istruttori e animatori sport e fitness; cantanti, ballerini, cabarettisti, giocolieri e artisti circensi; dj e tecnici audio/luci; animatori di contatto.

