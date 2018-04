Smeralda Holding organizza corsi di tennis e padel gratuiti per avvicinare allo sport le comunità di Arzachena e Olbia.

Smeralda Holding promuove un’altra iniziativa per avvicinare allo sport le comunità di Arzachena e Olbia, mettendo a disposizione le sue strutture ricettive. Nella primavera 2018 Smeralda Holding aprirà le porte del prestigioso Cervo Tennis & Padel Club di Porto Cervo con la prima edizione dei Corsi di Tennis e Padel per principianti, completamente gratuiti per 130 residenti dei Comuni di Arzachena e Olbia.

Chiunque, senza limiti di età, desideri accostarsi a queste discipline avrà l’occasione di seguire gli insegnanti del Cervo Tennis & Padel Club per imparare i primi rudimenti del gioco, dalla corretta impugnatura della racchetta, alla giusta posizione in campo, dai diritti e rovesci più efficaci, alle prime partite.

Dopo i corsi di inglese della Sardinia English Academy, giunta alla V edizione con un totale di oltre 400 persone formate e i corsi di Golf al Pevero Club, lanciati per la prima volta quest’anno, con ottimi risultati in termini di partecipazione e gradimento, i “Corsi di Tennis e Padel per Principianti” arricchiscono l’ampio programma di iniziative denominato “Smeralda Holding per il Territorio”, attraverso cui la società del Gruppo Qatar Holding promuove attività finalizzate a sostenere la crescita della comunità in cui opera e a valorizzare le persone e le loro potenzialità.

«Realizzare progetti a supporto del territorio e della sua popolazione – spiega Mario Ferraro, AD di Smeralda Holding – è un impegno imprescindibile nella visione di Smeralda Holding, da sempre. Nei prossimi mesi daremo seguito alle iniziative già sperimentate con successo e continueremo a implementare la nostra proposta per i residenti con nuove attività ludiche, sportive e di accrescimento personale. È il segnale di una doverosa attenzione nei confronti di chi vive in questa meravigliosa terra e contribuisce a renderla unica nel mondo:»

Sarà possibile candidare la propria partecipazione ai “Corsi di Tennis e Padel per Principianti” contattando la segreteria organizzativa di Smeralda Holding. I 130 posti disponibili saranno assegnati in base all’ordine cronologico con cui sarà presentata la richiesta di partecipazione.

Le lezioni inizieranno giovedì 12 aprile e termineranno martedì 12 giugno 2018.

Il corso prevede lezioni di gruppo con cadenza settimanale, della durata di un’ora, in programma nelle giornate di martedì e giovedì, dalle 14.30 alle 19.30. Per poter accedere ai corsi sarà necessario presentare un certificato medico di idoneità all’attività sportiva in corso di validità.

La partecipazione è completamente gratuita: Smeralda Holding sosterrà tutti costi, compresa la quota di iscrizione al Club.

Comments

comments