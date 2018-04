Sono stati prorogati al 31 maggio 2018 i termini per partecipare al progetto di scambio culturale tra Carbonia e Oberhausen.

Diventa ogni giorno sempre più saldo il gemellaggio tra la città di Carbonia e il comune tedesco di Oberhausen, finalizzato a potenziare il connubio tra due centri accomunati dalle radici minerarie, dalla storia e dalla cultura. Un rapporto di reciproca collaborazione testimoniato anche dalla gradita visita compiuta nel dicembre scorso a Carbonia da Desbina Kallinikidou e Marc Grunenberg, rappresentanti dell’Ufficio Intercultura di Oberhausen

Ma il vero asse portante del gemellaggio tra Carbonia e Oberhausen è rappresentato dal progetto di scambio culturale denominato “Multi”, che unisce gli studenti – dai 14 anni ai 17 anni di età – residenti nelle due città minerarie. Uno scambio culturale che l’Amministrazione comunale di Carbonia ha deciso di rinnovare anche quest’anno: dall’11 al 26 agosto 2018 saranno i nostri ragazzi ad essere ospitati dai loro colleghi tedeschi, mentre nel 2017 gli studenti di Oberhausen hanno ricevuto ospitalità nella nostra città.

«Siamo convinti che la contaminazione di saperi, valori ed esperienze diverse possa contribuire notevolmente all’arricchimento culturale dei giovani ragazzi di Carbonia e di Oberhausen – ha affermato il sindaco Paola Massidda -. Lo scambio culturale, il confronto, la condivisione e la capacità di aprirsi a culture differenti dalla nostra consolidano il bagaglio esperienziale e formativo dei giovani di Carbonia, che rappresentano i pilastri del futuro della nostra città».

I ragazzi che intendono partecipare al progetto sono invitati a presentare domanda entro il 31 maggio 2018 all’Ufficio Protocollo del comune di Carbonia, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite altra modalità che possa comunque dimostrare l’effettivo ricevimento dell’istanza da parte del Comune. L’ordine di arrivo darà priorità all’accettazione della domanda. I ragazzi coinvolti saranno complessivamente quindici: due posti saranno riservati ai ragazzi che hanno garantito l’ospitalità a Carbonia lo scorso anno e che non hanno ancora avuto modo di recarsi in Germania.

L’ospitalità e tutte le attività di “Multi” a Oberhausen sono gratuite. L’assicurazione è sostenuta dal comune di Oberhausen. Sono a carico dei partecipanti le spese di viaggio aereo e qualsiasi spesa personale. L’ospitalità ricevuta in Germania dovrà essere contraccambiata l’anno prossimo a Carbonia.

Per maggiori dettagli è possibile rivolgersi all’Ufficio Cultura presso la Torre Civica (terzo piano) dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, il martedì ed il giovedì dalle 16.00 alle 18.00. Il modulo di iscrizione è scaricabile sul sito internet del comune di Carbonia.

Comments

comments