Una barista di Senorbì rappresenterà la Sardegna alle finali nazionali dell’Espresso Champion 2018.

Michela Pilia, 27 anni, nata a Senorbì e residente a Cagliari, è la migliore barista sarda che rappresenterà l’Isola alle finali nazionali Espresso Champion 2018, in programma a Milano il 7 e 8 giugno. Michela ha vinto la selezione regionale della 9ᵃ del campionato baristi organizzato ogni anno dall’Istituto Nazionale Espresso Italiano (Inei), curata da Altogusto, l’azienda sassarese leader in Sardegna nella produzione e distribuzione del caffè.

La selezione si è svolta al Mumac Academy Costa Smeralda di Palau e ha visto sfidarsi a colpi di caffè e cappuccino dieci fra i migliori baristi arrivati da tutta la Sardegna.

In gara ogni concorrente ha tarato la propria attrezzatura e ha preparato in soli 11 minuti quattro espresso e quattro cappuccini; il loro lavoro è stato giudicato da una giuria tecnica e valutata da una giuria sensoriale che operava in modo blind, seguendo gli standard dell’Istituto Internazionale Assaggiatori Caffè (Iiac).

A spuntarla su tutti è stata Michela Pilia, che vive a lavora a Cagliari: qui si è stabilita dopo un’esperienza lavorativa in Inghilterra, e dopo aver lavorato per due anni al Rafè Coffee & Shop, ora fa l’istruttrice alla scuola di formazione professionale Work Up. Emozionatissima al termine della competizione, Michela ha ricevuto dalle mani del presidente di Altogusto, Pier Carlo Bisio, la targa di prima classificata alla selezione Sardegna dell’Espresso Champion 2018.

Lo scorso anno le selezioni Altogusto avevano portato alla ribalta il barista bosano, Francesco Masala. Il barman 30enne, sassarese d’adozione, dopo avere vinto le selezioni sarde e italiane, aveva partecipato alle finali internazionali dell’Espresso Italiano Champion 2017 che si erano svolte a ottobre a Host Milano, il Salone Internazionale dell’Ospitalità Professionale, sfidando i migliori baristi arrivati da tutto il mondo. Ora la sfida si rinnova con Michela Pilia.

