Venerdì 13 aprile, a Cagliari, nella sede del Ghetto, Lino Cianciotto terrà la prima presentazione della Guida “Sardegna Sud Ovest”.

La Guida, 96 pagine formato 17×24, con 3 edizioni in italiano, inglese e tedesco, contiene testi, immagini, cartine dettagliate e tracce GPS che descrivono 10 esperienze escursionistiche a piedi.

Oltre 110 chilometri di pura emozione tra le isole di Sant’Antioco e San Pietro, con spettacolari formazioni vulcaniche e affioramenti minerari; le ripide e panoramiche montagne del massiccio del Linas; i villaggi minerari di Montevecchio, Ingurtosu e Naracauli; i deserti di sabbia di Piscinas, Portixeddu e San Nicolao; le testimonianze naturalistiche e minerarie di San Giovanni, Seddas Moddizzis, San Benedetto, Baueddu, Malacalzetta, Santa Lucia e s’Oreri; le suggestive rovine del castello di Gioiosa Guardia, con il secolare uliveto; le creste vulcaniche dell’Arcuentu e di Monte Majori.

Camminare in questi luoghi è una scoperta continua di valori storici e minerari unici, di preziose biodiversità faunistiche e floreali, di fenomeni geologici riconosciuti nel contesto internazionale: ambienti di inconsueta bellezza, nel complesso senza uguali nel Mediterraneo.

La serata sarà occasione per presentare la #24ore in Cammino nella #Costadelleminiere del 12 e 13 maggio 2018.

In più saranno a disposizione le Guide “Costa delle miniere – 2016 ” e “Iglesiente selvaggio – 2017”.

Comments

comments