Abbanoa investe 43.000 euro per le nuove reti idriche nel centro storico di Iglesias.

Un investimento di 43mila euro per rifare la rete idrica in via della Decima. Proseguono gli interventi di efficientamento del servizio idrico programmati da Abbanoa nella città di Iglesias. L’ultimo cantiere riguarda una zona del centro storico dove complessivamente sono stati appena sostituiti ben 120 metri di vecchi tubature colabrodo. Le nuove sono state realizzate in ghisa sferoidale, materiale che garantisce la migliore tenuta. Sono stati sostituiti anche tutti gli allacci alle utenze servite. Lunedì la nuova rete idrica sarà collegata alle condotte esistenti per renderla operativa.

Per consentire l’esecuzione dell’intervento sarà necessario interrompere l’erogazione idrica dalle 8.00 alle 16.00 alle utenze ubicate nelle seguenti vie del centro storico: via Della Decima, via Rolfi, via Della Zecca, via Amsicora e via Angioy. Il servizio verrà ripristinato anticipatamente in caso gli interventi dovessero essere completati in tempi minori rispetto a quelli previsti.

Eventuali fenomeni di torbidità in fase di riavvio, dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle reti, saranno contrastati con operazioni di spurgo e pulizia dei tratti interessati. Qualsiasi anomalia può essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa, tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

Comments

comments