Alessio Sundas, socio della Sport Man, ha chiesto un incontro al Cagliari Calcio per proporre l’acquisto di azioni del Club rossoblu.

A distanza di qualche giorno dai festeggiamenti per il raggiungimento della salvezza, il Cagliari entra tra gli interessi di un gruppo di imprenditori italiani che – secondo quando sostiene l’agente e procuratore Alessio Sundas, titolare della Sport Man che, nel ruolo di mediatore – sarebbero intenzionati ad acquistare azioni del Club rossoblu per rilanciarlo ai vertici del calcio italiano.

Alessio Sundas ha inviato una lettera al Cagliari Calcio (datata 17 maggio, 3 giorni prima della partita con l’Atalanta che ha concluso felicemente il campionato con una sofferta quanto meritata salvezza), con una proposta di collaborazione.

«Sono Alessio Sundas, socio della Sport Man, società leader nella ricerca di sponsorizzazioni e di intermediazioni sportive, con sedi in Toscana e Liguria – si legge nella lettera -. Scrivo in merito alla possibilità di acquistare azioni del Vostro Club. Nelle ultime settimane ho esaminato, con il mio staff di collaboratori, la possibilità di cercare un imprenditore interessato a tale operazione e vorrei sapere, gentilmente, se Lei è disponibile ad avviare una seria trattativa. In ogni caso, mi metto a Sua completa disposizione per la possibilità di trovare sponsor per incrementare le entrate del club.»

«Infine, vorrei presentarLe il progetto “Vivaio Nazionale” nella quale si prevede la possibilità di costruire le basi per i nuovi atleti della Nazionale e pertanto si chiede la disponibilità, anche dietro corrispettivo (da accordarsi nelle sedi più opportune), dell’utilizzo dei campi di gioco. Se vuole, può contattarmi sul mio numero personale – conclude Alessio Sundas – e così fissiamo un appuntamento per l’analisi concreta della fattibilità delle operazioni.»

La Sport Man Procuratori Sportivi ha diffuso anche un comunicato stampa nel quale chiede «un incontro per presentare le proposte di rilancio del Cagliari Calcio».

«Il Cagliari Calcio è un patrimonio non solo della Sardegna, ma di tutto lo sport italiano – scrive Alessio Sundas, titolare della Sport Man -. E’ il simbolo di un’isola e di un popolo che vive il football in modo passionale ed intenso. Il primo club del centro sud a vincere lo scudetto nella stagione 1969-1970 con campioni del calibro di Gigi Riva. Una società che meriterebbe di conquistare posizioni ancora più prestigiose nel massimo campionato italiano.»

«Ancora una volta – spiega Alessio Sundas – ribadiremo la volontà di alcuni imprenditori italiani di investire massicci capitali nel calcio, soprattutto in quelle piazze che per bacino di utenza possono favorire progetti di crescita tecnica ed economica. Il Cagliari Calcio, grazie anche agli investimenti della Fluorsid Group dell’imprenditore milanese Tommaso Giulini, è da tempo stabilmente in Serie A, la nostra proposta vorrebbe essere un deciso supporto per riportare il club ai fasti di un tempo. Quando il Cagliari Calcio disputava la Coppa dei Campioni, raggiungendo gli ottavi di finale nel 1970-1971, e la semifinale della Coppa Uefa nella stagione 1993-1994. Se la dirigenza rossoblu vorrà ascoltare il nostro piano di crescita della società, potremmo avviare una collaborazione che favorirebbe l’arrivo di top player in Sardegna, l’intervento di prestigiosi sponsor ed il potenziamento del settore giovanile. Ribadiamo che il calcio italiano può rinascere solo con la valorizzazione delle Scuole Calcio ed una rete di osservatori competenti e preparati. La Sardegna potrebbe essere il laboratorio per la rinascita del football nostrano – conclude Alessio Sundas -. Attendiamo un segnale dal presidente Giulini.»

Nel passato più o meno recente, Alessio Sundas, originario di Pistoia, manager, autore televisivo e procuratore sportivo, si è interessato a diverse società calcistiche di serie A, B e Lega Pro, in Italia e all’estero.

