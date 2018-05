Ancora tante iniziative, oggi a Calasetta, per la quarta edizione della “Sagra del Pilau Calasettano”. Il programma prevede eventi dedicati all’enogastromia ed altri agli spettacoli.

Dalle 12.30 e per tutta la giornata, in via Roma, Food truck cibi da asporto da tutta la Sardegna; in piazza Belly, distribuzione del pilau con merchandising, a cura di SSD Basket e laboratorio preparazione, a cura di Ancilla Domini.

Alle ore 11,00, in piazza Belly, “Il Pilau a modo mio”, gara gastronomica condotta da Tessa Gelisio, in collaborazione con l’associazione cuochi della provincia di Cagliari; dalle ore 13,00 alle 15,00 , in piazza Belly, “La storia del blues fino ai giorni nostri” (seconda parte), con Andrea Busonera; dalle ore 15,00 alle 18,00, da piazza Belly con servizio Itinerante, intrattenimento con le Mascotte Minnie & Topolino e i Minions, a cura di Angel Eventi Animazione; alle ore 18,00, in piazza Belly, “Il Pilau a modo mio”, gara gastronomica condotta da Tessa Gelisio, in collaborazione con l’associazione cuochi della provincia di Cagliari; alle ore 20,15, in piazza Belly, concerto musicale “Binario 4”.

Ieri sera, in piazza Belly, abbiamo intervistato Sergio Porseo e Chicco Mercenaro, amministratori comunali e tra gli organizzatori della Sagra.

