Comune di Napoli: concorso per 169 posti.

Già qualche mese fa avevamo parlato di un nuovo concorso indetto dal comune di Napoli che riguardava oltre 160 assunzioni, ma fu proprio l’amministrazione comunale di Napoli a rimandarne la pubblicazione sul proprio sito con una nota che confermava il concorso ma rinviava la sua pubblicazione a data da destinarsi. Finalmente sulla Gazzetta Ufficiale Concorsi del 27 aprile è stato pubblicato un avviso di selezione pubblica per il reclutamento, a tempo determinato, di 169 assunzioni finanziate nell’ambito del Piano Operativo Nazionale (PON). I requisiti validi per tutti i partecipanti al concorso sono: età non inferiore ai 18 anni; cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici; posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari; idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al profilo professionale per il quale si partecipa.

I posti sono così suddivisi: …

L’articolo completo è consultabile nel sito: http://www.suntini.it/diariolavoro_napoli.html .

