Da oggi, lunedì 14 maggio, in via Manno, a Carbonia, è di nuovo operativa la fermata degli autobus urbani per entrambe le linee cittadine: A e B. Un risultato raggiunto in seguito alle numerose interlocuzioni portate avanti dall’Amministrazione comunale con l’Arst (Azienda Regionale Sarda Trasporti). Nel tratto iniziale di via Manno, in prossimità dello stabile del Comune, è posizionata la palina elettronica che informa in tempo reale i cittadini sui tempi di arrivo del mezzo pubblico. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Paola Massidda per un intervento che era stato annunciato dal primo cittadino in risposta a un’interpellanza presentata dall’opposizione nel corso della seduta del Consiglio comunale del 27 febbraio scorso. «Il passaggio degli autobus urbani consente di collegare in maniera più agevole il centro storico con il Centro intermodale, riducendo anche i tempi di percorrenza e venendo così incontro alle richieste dei cittadini», ha affermato il sindaco Paola Massidda.

Il ripristino della fermata dei bus (modello Pollicino) si inserisce nell’ambito di una serie di lavori di riqualificazione e di miglioramento della segnaletica stradale orizzontale e verticale che, da ottobre dello scorso anno, stanno interessando via Manno, via Roma e via Ala Italiana.

