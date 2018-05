Dal 17 al 19 maggio l’Associazione Culturale Punta Giara sarà ospite del festival internazionale di jazz di Cerkno, in Slovenia.

La crescita esponenziale del festival internazionale Ai Confini tra Sardegna e Jazz e dell’ente organizzatrice l’Associazione Culturale Punta Giara, impongono un nuovo e più efficace piano di comunicazione integrato che superando la mera enunciazione delle notizie si arricchisca di relazioni dirette con i media e con associazioni che si interessano della musica contemporanea e in particolare del jazz.

Questa esigenza nasce dal sempre più crescente aumento di ascoltatori che ogni anno arrivano appositamente a Sant’Anna Arresi per seguire il festival, provenienti in maggioranza dall’Est Europa.

Per questo l’Associazione Culturale Punta Giara ha raccolto con molto piacere l’invito di partecipare al festival internazionale di jazz di Cerkno, piccola località della Slovenia Occidentale nel cuore delle Alpi Giulie, che si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2018 con tanti artisti di prestigio del panorama jazz internazionale.

L’Associazione Culturale Punta Giara, sarà presente alla manifestazione con il suo presidente e alcuni membri del direttivo per rapportarsi con la stampa internazionale ed il pubblico presente a Cerkno in un’apposita conferenza stampa che tratterà i seguenti punti:

1) Narrare l’originale esperienza di SJN Sardinia Jazz Network, istituzione che racchiude i cinque festival jazz più rappresentativi della Sardegna ( Jazz in Sardegna, Time in Jazz, Ai confini tra Sardegna e Jazz, Calagonone Jazz, Musica sulle Bocche) federati in un patto che certamente coinvolge le Associazioni da cui derivano ma che è incentrato sull’assunzione di un ruolo culturale nuovo che nasce dal valore di ogni singola manifestazione e non dall’attività generale delle Associazioni. Il progetto SJN vuole traghettare verso la definitiva professionalità esperienze organizzative consolidate e proporsi come scenario ulteriore a garanzia di una crescita diffusa dell’esperienza musicale in Sardegna.

2) Live in Sant’Anna Arresi. Sempre di più gli artisti che transitano al festival chiedono di poter realizzare nuove produzioni discografiche Live (esempi: Summit Quartet, Roscoe Mitchell, Matthew Shipp e tanti altri), merito della professionalità dei tecnici e del suono della Piazza del Nuraghe che sempre di più stanno caratterizzando l’attività del festival Ai Confini tra Sardegna e Jazz. Gli organizzatori di Cerkno vogliono scoprire i segreti che si celano dietro le registrazioni Live in Sant’Anna Arresi.

3) Saranno presentate le linee guida e le produzioni originali che caratterizzeranno la XXXIII edizione del festival internazionale Ai Confini tra Sardegna e Jazz 2018 in programma dal 1 al 8 settembre;

4) Saranno presentati il logo di SJN Sardinia Jazz Network e la grafica della nuova edizione del festival Ai Confini tra Sardegna e Jazz, con distribuzione di materiale promozionale;

5) Sarà allestito uno stand con tutte le pubblicazioni discografiche dell’Associazione Culturale Punta Giara.

L’Associazione Culturale Punta Giara ringrazia anticipatamente tutta l’organizzazione del festival Jazz di Cerkno per l’invito, ringrazia l’assessore della Pubblica Istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport Giuseppe Dessena e tutto il suo Staff per il lavoro profuso per la crescita di SJN Sardinia Jazz Network, l’assessore del Turismo, Artigianato e Commercio Barbara Argiolas, la Fondazione di Sardegna ed il comune di Sant’Anna Arresi, tra gli sponsor istituzionali di Ai Confini tra Sardegna e Jazz e di SJN Sardinia Jazz Network.

