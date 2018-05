Dal 24 al 29 maggio si terrà a Cagliari il meeting internazionale sul tema dei social media e del contrasto alle fake news “YOUTH E-VOLUTION” che ospiterà 42 giovani provenienti da Bulgaria, Francia, Polonia, Romania e Slovacchia.Realizzato nell’ambio del programma comunitario di mobilità culturale “Erasmus Plus”, il meeting ha lo scopo di promuovere l’uso corretto dei social media e prevenire fenomeni di cyber bullismo e di diffusione di fake news.

«Da tempo ci si interroga se la “rete” abbia migliorato la qualità delle informazioni e di conseguenza la vita della persone. I social media in particolare hanno la capacità di mantenere in collegamento le persone senza limiti di tempo e spazio – si legge in una nota dell’associazione “Studenti per la città” -. Ogni svolta epocale, benché positiva, può rivelare delle falle al suo interno ed è doveroso conoscerle e venirne a capo a partire dalle nuove generazioni, a maggiormente esposte al rischio di uno distorto di nuovi mezzi di comunicazione.»

L’agenda dei lavori del meeting prevede workshop, laboratori e momenti di approfondimento. Non mancheranno le visite ai luoghi più significativi della città e la scoperta di alcuni degli elementi più caratteristici della cultura sarda.

