Domenica mattina, in Piazza Oberdan, si terrà un incontro sulle problematiche del settore sport a Iglesias organizzato dal Movimento 5 Stelle.

«Iglesias è sport: criticità nel fare sport in città e nelle frazioni, proposte per migliorare»: è il tema di un incontro organizzato per domani, 20 maggio 2018, alle 10.00, in piazza Oberdan, a Iglesias, dal Movimento 5 Stelle. Interverranno il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Federico Garau, i candidati alla carica di consigliere comunale del Movimento 5 Stelle e gli attivisti del Movimento 5 Stelle di Iglesias. Modererà l’incontro Carla Cuccu. L’invito a partecipare è rivolto dagli organizzatori alle associazioni sportive cittadine.

