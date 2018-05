Dopo quanto è accaduto ieri, il sindaco di Carbonia ha ordinato la chiusura temporanea di via Sicilia e delle strade confluenti.

Il maltempo della giornata di ieri ha colpito pesantemente diverse zone della città di Carbonia, tra le quali il quartiere “Lotto B””. A tal proposito, il sindaco Paola Massidda ha emesso un’’ordinanza, la n. 166, con la quale ha disposto la chiusura al traffico veicolare della via Sicilia e delle strade confluenti, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Nella giornata di ieri, venerdì 4 maggio, il sindaco di Carbonia ha emanato un analogo provvedimento di chiusura temporanea avente per oggetto altre due zone del territorio comunale. Si tratta della strada di accesso/uscita dalla località Caput Acquas (direzione Barbusi) e di via Mazzini, nella parte compresa tra via Cannas e via Risorgimento.

Le ordinanze saranno in vigore fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

