Doppia tappa a Sassari e a Cagliari il 6 e il 7 novembre per Angelo Pintus, il comico-attore più brillante d’Italia, con il nuovo spettacolo ”Destinati all’estinzione”.

Lo scorso anno ha registrato il tutto esaurito nelle quattro date cagliaritane e nelle centosessanta tappe del tour nazionale. Angelo Pintus, il comico più amato dagli italiani dopo lo straordinario successo nelle arene e nei teatri più importanti del Belpaese ritorna in Sardegna a grande richiesta dalle migliaia di fan con il nuovo spettacolo “Destinati all’estinzione”. Doppia tappa quindi nell’isola per l’attore brillante – one-man-show – rivelazione della trasmissione televisiva “Colorado” e protagonista di clamorosi successi nelle sue ultime stagioni teatrali con oltre 200.000 spettatori: il 6 novembre sarà al Teatro Comunale di Sassari e il 7 novembre all’Auditorium del Conservatorio di Cagliari, entrambe le date con inizio alle ore 21.00 e inserite all’interno della rassegna “Pop a Impatto Zero – Festival Internazionale Musica e Spettacoli 2018” firmata SEM Organizzazione. I biglietti in prevendita per entrambe le tappe saranno disponibili da domani, lunedì 7 maggio, su Liveticket e il circuito Box Office Sardegna – tel. 070/657428.

«C’è chi parla con il cane e lo fa mentre lo veste, c’è chi guida mentre manda messaggi con il cellulare e c’è chi vuole fare la rivoluzione ma la fa solo su Facebook, c’è chi parcheggia la macchina nel posto riservati ai disabili “tanto sono solo 5 minuti”. C’è chi festeggia il “complemese”, chi dice “ciaone” e chi fa l’Apericena. Ma soprattutto c’è chi crede che la terra sia piatta e probabilmente si è anche convinto che la colpa sia di Silvio. Sono questi i piccoli segnali che fanno presagire un ritorno…quello dei Dinosauri. Amici miei, che ci piaccia o no, siamo “Destinati all’estinzione”», racconta lo stesso Pintus del suo nuovo show.

Imitatore, attore, comico, personaggio televisivo, cinematografico e teatrale dal talento straordinario, tra i suoi tanti personaggi divertenti e la grande familiarità con il palco, l’artista triestino di origini sarde e franco-liguri, tra i più innovativi della comicità nazionale che si rinnova ogni volta con nuove gags, racconterà con l’eccezionale umorismo e la vena creativa che lo contraddistinguono la follia e la frenesia dei tempi attuali, e non mancherà anche stavolta l’appuntamento con un nuovo spettacolo esilarante e di alta qualità.

