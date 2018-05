Due conviventi di Monserrato sono stati denunciati per furto aggravato in attività commerciale in concorso.

Intorno alle 17.00 di oggi, i carabinieri del Nucleo Radiomobile della compagnia CC di Cagliari hanno denunciato per furto aggravato in attività commerciale in concorso, due conviventi di Monserrato, rispettivamente classe 1978 lui e 1988 lei, che intorno alle 13.00 odierne, dopo essersi introdotti presso l’Oviesse sita all’interno del centro commerciale di viale La Playa, si sono impossessati di molteplici capi di abbigliamento per bambini sprovvisti dei relativi dispositivi antitaccheggio, per un valore di svariate centinaia di euro, abiti che hanno occultato oculatamente all’interno di una borsa, tentando di oltrepassare la barriera delle casse, dove sono stati bloccati dal personale dipendente che ha allertato subito i soccorsi, cogliendo i malfattori nella piena flagranza del reato. La refurtiva è stata restituita dai militari del Nucleo Radiomobile agli aventi diritto.

