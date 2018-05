E’ calato il sipario ieri sera sulla dodicesima edizione della fiera “Il Sulcis Iglesiente Espone” che, per la prima volta nella sua storia, si è articolata in due giornate – sabato 12 e domenica 13 maggio – anziché in un’unica data, come accadeva fino allo scorso anno. L’evento è stato organizzato dall’Associazione Consorzio Fieristico Sulcitano, con il patrocinio ed il contributo economico del comune di Carbonia.

Tante sono state le attrattive ideate appositamente dagli organizzatori: 270 espositori, street food nazionali e internazionali con la partecipazione di oltre 20 cantine di vino, 23 stand dei Comuni del Sulcis, il concerto dei Tazenda, il raduno di auto d’epoca, la sfilata di costumi tradizionali, l’esibizione di gruppi folkloristici, la musica e lo spettacolo con Giuliano Marongiu ed il gruppo Incantos, la sfilata delle maschere etniche “Sos Traigolzos” di Sindia.

«Il bilancio della manifestazione è ottimo – ha affermato il sindaco Paola Massidda -. La nostra città ha dimostrato grande vitalità e capacità attrattiva: alcune migliaia di cittadini e turisti si sono recati per le vie del centro a visitare i numerosi stand espositivi che hanno caratterizzato la fiera dell’artigianato, dell’agroalimentare e del turismo. Oltre alle eccellenze produttive del nostro territorio, è stato un weekend all’insegna della musica, del divertimento e del folklore. Ringrazio l’Associazione Consorzio Fieristico Sulcitano per aver messo in moto una macchina organizzativa di alto livello e tutti i nostri concittadini e turisti che hanno popolato le vie del centro storico.»

Grande soddisfazione è stata espressa anche dall’assessore delle Attività produttive Mauro Manca, che ha seguito passo dopo passo tutta l’organizzazione dell’evento: «Sono particolarmente contento per la grande partecipazione di attività produttive provenienti da tutto il nostro territorio. Un territorio che ha grandi potenzialità, ancora inesplorate, dal punto di vista artigianale, agroalimentare e del turismo. E proprio la Fiera “Il Sulcis Iglesiente Espone” ha rappresentato un veicolo importante e una vetrina per far conoscere a tutti le nostre eccellenze».

