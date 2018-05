E’ decisamente un duo originale e sui generis quello che darà vita al nuovo show “La gigante e il bambino”, formato da Awana Gana ed Erika Piras.

E’ decisamente un duo originale e sui generis quello che darà vita al nuovo show “La gigante e il bambino”: i protagonisti sono Awana Gana, storico speaker di Radio Montecarlo ed apprezzato chansonnier e la stella nascente della musica italiana, la sarda Erika Piras, finalista di Area Sanremo 2017 e da mesi in classifica con il singolo “ARIA” (oltre 40.000 visualizzazioni su youtube). Il sottotitolo dello spettacolo è “Dove inizia il passato e dove finisce il futuro?”, già, perché Erika Piras ha appena 17 anni, circa 50 in meno del suo partner artistico, ma il loro è un connubio dove si mescolano la grande maturità della giovane Erika Piras ed il Peter Pan che vive eternamente nel cuore di Awana Gana.

Lo spettacolo si sviluppa attraverso musica, letture, musical ed intrattenimento ironico, in un crescendo di emozioni dove si intrecciano le 2 voci (quella intensa e potente di lei con quella calda e profonda di lui), il violino di Erika (ormai nota come “la cantante con il violino”) e la chitarra acustica di Awana Gana. Un repertorio internazionale che spazia dalle canzoni di De André a classici francesi rivisitati come “Les Feuilles Mortes” a successi sudamericani come “Besame Mucho”, oltre a brani inediti composti da Igor Nogarotto, produttore ed autore di Erika Piras, nonché direttore artistico e regista dello spettacolo.

La prima tappa del progetto sarà sabato 26 maggio, alle ore 16.00, per la conferenza stampa di presentazione (aperta a giornalisti e pubblico) che si svolgerà presso il Grand Hotel & Des Anglais, stessa location che ospiterà il debutto dello show sabato 30 giugno, alle ore 21.00. Media Partner è LILT “Lega Italiana Per La Lotta Contro I Tumori” per la quale vi sarà una raccolta fondi durante gli spettacoli. Lo show è prodotto da Flying Music e dall’etichetta discografica Samigo.

