E’ in programma martedì mattina, a Iglesias, l’evento “Un’estate diversa: opportunità all’estero per i giovani con Erasmus Plus e non solo”.

E’ in programma martedì 29 maggio, dalle 10.00 alle 12.00, presso presso la sala conferenze del comune di Iglesias, in via Argentaria n. 14, l’evento “Un’estate diversa: opportunità all’estero per i giovani con Erasmus Plus e non solo”, organizzato dall’Informagiovani-Eurodesk di Iglesias.

Nel corso dell’incontro verranno illustrate le principali opportunità di mobilità per i giovani (e non) finanziate da programmi Europei. In particolare, si parlerà del programma Erasmus Plus – Settore Gioventù, rivolto a tutti i giovani e agli operatori giovanili, dei corsi estivi, del volontariato di breve periodo all’estero e di nuove iniziative per i giovani finanziate dalla Commissione europea (fra cui la recentissima opportunità finanziata dall’UE che consentirà a 15.000 diciottenni di viaggiare gratis fino a 30 giorni durante il periodo estivo).

La maggior parte delle opportunità di cui parleremo sono rivolte ai giovani dai 14 anni in su.

L’evento, gratuito e aperto al pubblico, è rivolto a giovani, studenti, disoccupati/inoccupati, docenti e cittadini interessati. Le opportunità che verranno presentate infatti, sono aperte a tutti e gratuite per i partecipanti.

Informagiovani-Eurodesk rilascerà l’attestato di partecipazione ai presenti.

Comments

comments