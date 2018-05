E’ stato approvato oggi, in via definitiva, in Giunta regionale, il Programma annuale dello Sport 2018, proposto dall’assessore dello Sport Giuseppe Dessena, che prevede risorse per 8 milioni 468mila euro. I finanziamenti hanno l’obiettivo di supportare e migliorare gli interventi per lo sviluppo dello sport e dell’attività motoria in Sardegna.

