E’ stato pubblicato il bando per la procedura concorsuale riservata alle stabilizzazioni dei precari della Regione.

La Regione, attraverso l’assessorato del Personale, ha pubblicato il bando con il quale viene dato avvio alla procedura concorsuale riservata, per titoli e colloquio, per 16 unità, rivolta ai lavoratori che, pur avendo il requisito dei 36 mesi all’interno dell’Amministrazione, non hanno espletato una selezione di natura concorsuale.

La domanda di partecipazione deve essere presentata entro il termine perentorio del prossimo 25 maggio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. Il bando è stato pubblicato nel sito della Regione Sardegna, nella sezione Servizi al cittadino (Concorsi, selezioni, mobilità e comandi).

Con la procedura di stabilizzazione a domanda, intanto, circa 100 persone hanno già sottoscritto i contratti per l’assunzione a tempo indeterminato e il conseguente inquadramento negli organici dell’Amministrazione regionale.

«Stiamo definendo – dichiara l’assessore agli Affari Generali e al Personale Filippo Spanu – le posizioni di molti precari storici per porre rimedio, come stabilito dal Consiglio regionale, a situazioni non più tollerabili. Stiamo pensando poi al concorso che riguarderà in prima battuta l’assunzione di nuovi dirigenti, attraverso la procedura del corso-concorso, e successivamente l’inserimento stabile di nuovi funzionari. L’intera azione di reclutamento – conclude l’assessore del Personale – coinvolgerà oltre 350 persone.»

Comments

comments